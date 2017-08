‘Liverpool hoopt Chelsea voor te zijn en meldt zich bij Arsenal’

Alex Oxlade-Chamberlain heeft naar verluidt al een aantal contractaanbiedingen van Arsenal naast zich neergelegd en the Gunners zijn inmiddels zo ver dat ze bereid zijn om de Engelsman deze zomer te verkopen, in plaats van hem volgend jaar gratis de deur uit te zien lopen. Aan belangstelling heeft de middenvelder overigens geen gebrek, aangezien na Chelsea ook Liverpool concreet lijkt te worden.

Onder meer de Daily Mirror meldt zaterdagochtend namelijk dat the Reds zich spoedig met een bod in het Emirates Stadium gaan melden. Hoeveel de club van Jürgen Klopp precies moet gaan betalen voor Oxlade-Chamberlain is nog niet bekend, maar dat het zal gaan om een aardige som is zeker. Chelsea is namelijk ook nog in de running en the Blues hebben er vertrouwen in dat Arsenal genoegen gaat nemen met bijna 38 miljoen euro.

De twee Londense clubs onderhouden onderling een goede relatie, terwijl die tussen Arsenal en Liverpool enigszins vertroebeld is geraakt nadat the Gunners er jaren geleden niet in slaagden om Luis Suárez over te nemen. Toch geloven Oxlade-Chamberlains ploeggenoten dat de kans groter is dat de middenvelder naar Anfield trekt.

Arsene Wènger liet in een eerder stadium nog weten dat hij niet dacht dat Oxlade-Chamberlain wil vertrekken bij Arsenal, maar hier lijkt in de afgelopen week verandering in te zijn gekomen. De Engels international heeft zijn manager naar verluidt in een persoonlijk gesprek laten weten dat hij denkt dat het beter is voor zijn carrière en ontwikkeling als hij nu vertrekt bij Arsenal. Het jeugdexponent van Southampton kon overigens 195 duizend euro per week gaan verdienen als hij het laatste nieuwe contractvoorstel van zijn club had geaccepteerd.