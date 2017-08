PSG wacht op bevestiging nieuwe megatransfer: ‘Het is een ambitieus project’

Paris Saint-Germain lijkt binnen afzienbare tijd de tweede grote slag op de transfermarkt te gaan slaan. Nadat Neymar eerder voor 222 miljoen euro weggehaald werd bij Barcelona, lijkt het zich ook te gaan versterken met Kylian Mbappé. De spelers van les Parisiens wachten momenteel op de bevestiging van de tweede megatransfer.

L’Équipe en Le Parisien wisten eerder deze week al te melden dat Paris Saint-Germain en AS Monaco een principeakkoord hadden over de transfer van Mbappé. Les Parisiens gaan een bedrag van 150 miljoen euro overmaken naar AS Monaco, terwijl de Monegasken ook een speler van PSG mogen verwelkomen.

“We wachten op de bevestiging. Op dit moment weten we nog niets. We lezen dingen op het internet en wachten het af”, zegt Marquinhos in gesprek met de Franse pers. “Het project van Paris Saint-Germain is heel ambitieus. Om ambitieus te zijn, heb je grote spelers nodig. Mbappé is een speler die het verschil maakte bij Monaco. Als hij hierheen komt, kan hij veel toevoegen aan ons team.”