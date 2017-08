PSV-talent verovert basisplaats: ‘Ik probeer geen domme dingen te doen’

Kenneth Paal kreeg vorige week in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (1-4) zijn eerste basisplaats bij PSV. Desondanks is de twintigjarige middenvelder, die door trainer Phillip Cocu gebruikt wordt als linksback, officieel nog altijd jeugdspeler. Daardoor kleedt hij zich voor de trainingen niet om bij de spelers van het eerste elftal.

Het deert Paal totaal niet. “Voor iedereen die net komt kijken, gelden die regels. Dus ook voor mij. Net zoals het hoort dat je als nieuweling meehelpt om het materiaal op te ruimen. Ik krijg nu de kans om me erbij te spelen en daar ga ik helemaal voor”, zegt Paal in een interview met het Eindhovens Dagblad. Naar eigen zeggen is hij een speler die graag aan wil vallen. “Maar op de positie waar ik nu sta is concentratie en eenvoud belangrijk.”

“Ik probeer geen domme dingen te doen en pas als de wedstrijd het toelaat ook wat offensieve dingen te brengen”, vervolgt het PSV-talent. Hij viel in de thuiswedstrijd tegen AZ al in voor Joshua Brenet, die geslachtofferd werd door Cocu. “Soms moet er iets onverwachts gebeuren om door te breken of een kans te krijgen. Dat is met zoveel spelers in het verleden gebeurd. Joshua is een vriend van me en natuurlijk vond ik het hartstikke rot voor hem.”

“Aan de andere kant gunt hij het me ook. We zijn allebei prof en weten hoe het werkt. Ik vind het echt te prijzen hoe hij me de laatste twee weken gesteund heeft”, vertelt Paal over Brenet. “Een ander zou misschien wel vervelend gaan doen in deze situatie, maar zo is hij helemaal niet. Zoiets zit niet in ons denk ik. Velen kunnen een voorbeeld aan Joshua nemen.”