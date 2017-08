‘AC Milan en Napoli houden aanval Vitesse nauwlettend in de gaten’

Milot Rashica geniet interesse van diverse clubs in Europa. De aanvaller van Vitesse wordt volgens de Gelderlander bij Napoli, AC Milan, Udinese, VfB Stuttgart, SC Freiburg en Hannover 96 gezien als een versterking voor de toekomst, al dan niet op korte termijn. Rashica zelf denkt niet aan een transfer en wil de komende maanden in Arnhem actief blijven.

Rashica heeft samen met zijn management een plan van aanpak opgesteld. Hij wil nog een seizoen alles geven voor Vitesse, om daarna eventueel een mooie transfer te maken. "Ik ben zelf helemaal niet bezig met een transfer", zegt Rashica, die afgelopen seizoen vier keer scoorde en veertien andere treffers voorbereidde. "Ik laat dat allemaal aan mijn zaakwaarnemer over. Ik moet beter worden."

"Ik heb in Nederland de afgelopen jaren echt veel geleerd. Ik maakte een stap omhoog vanuit Kosovo. Maar ik kan nog zoveel bijleren." Met name AC Milan zou Rashica uitvoerig hebben gescout, terwijl Udinese een formeel bod uitbracht. De 21-jarige Kosovaar, die aan zijn derde seizoen in GelreDome bezig is, heeft nog een contract tot medio 2020.