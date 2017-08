‘Blind heeft hem afgeschminkt op een manier die hij niet heeft verdiend’

Na twee jaar afwezigheid keert Robin van Persie terug bij het Nederlands elftal, voor de cruciale interlands tegen Frankrijk en Bulgarije. Een noodplan, zo meent commentator Frank Snoeks. Hij hoopt dat de aanvaller van Fenerbahçe rancune met zich meebrengt, daar Danny Blind al afscheid van hem had genomen en zijn laatste interland het kansloos verloren duel met Tsjechië was. "Ik hoop het wel. Dat kan op de korte termijn energie geven."

"Blind heeft hem afgeschminkt op een manier die hij niet heeft verdiend. Voor een film in een filmhuis was het een mooi eindshot geweest. Maar voor een film in een grote publieksbioscoop niet", vertelt Snoeks in gesprek met de NOS. "Van Persie zal op een andere manier afscheid willen nemen. De ingrediënten zijn er om er donderdag tegen Frankrijk een memorabele avond van te maken."

Snoeks gaat ervan uit dat bondscoach Dick Advocaat ervoor kiest om Van Persie meteen in de basis te zetten. "Nederland gaat met één spits spelen. En je gaat Van Persie niet uitnodigen om hem dan in de wachtkamer te laten zitten." De commentator wijst erop dat Vincent Janssen nooit speelt bij Tottenham Hotspur en dat Bas Dost scoort 'in de Portugese kaboutercompetitie'. "Maar in de play-offs om de Champions League begon hij gewoon op de bank bij Sporting Portugal."

"Van Persie speelt bij Fenerbahçe momenteel niet de pannen van het dak. Hij komt terug van een blessure en speelt alleen delen van wedstrijden. Hij maakt momenteel ook geen doelpunten. Maar hij is topscorer aller tijden bij Oranje. De doelpunten zitten wel in hem." Snoeks geeft toe dat hij altijd al fan is geweest van Van Persie. "Het is nu aan Robin om de geschiedenis weer te veranderen. Hij kan voor een prachtig laatste hoofdstuk zorgen."