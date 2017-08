Zlatan moet zich bewijzen: ‘Ik probeer altijd eerlijk te zijn tegen het team'

Manchester United maakte afgelopen week bekend dat Zlatan Ibrahimovic nog een seizoen in het shirt van the Red Devils zal spelen. Als de Zweed weer fit is, waarschijnlijk in december, zal hij de concurrentiestrijd aan moeten met Romelu Lukaku en Marcus Rashford. Manager José Mourinho zegt dat ook Ibrahimovic zich zal moeten bewijzen.

“Zlatan kent me en weet dat ik altijd de spelers opstel die in mijn ogen de beste spelers zijn voor het team. Dus als hij hier komt en bewijst dat hij de beste is, zal hij spelen. Het kan zijn dat andere spelers hem niet de kans gunnen om dat te bewijzen, zo is het leven”, wordt Mourinho door Sky Sports geciteerd tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Leicester City. “Ik probeer altijd eerlijk te zijn tegenover mijn spelers en het team. Soms doe ik dat misschien niet op de juiste manier, maar ik probeer het.”

Desondanks is de Portugees blij met de komst van Ibrahimovic. “Het is een extra optie, een extra spits. Zlatan is een ervaren speler”, vervolgt de Portugees zijn verhaal. “We spelen dit seizoen heel veel wedstrijden. Als we doorgaan in de Champions League en de bekertoernooien, kunnen we in een situatie komen waarin ik niet alleen met Rashford of Lukaku kan spelen.”

“Als ik ervoor had gekozen om met allebei te spelen, had ik in januari naar Ed Woodward moeten gaan om een nieuwe spits te vragen”, stelt Mourinho. “Nu hoef ik dat niet te doen. Ik heb nu een van de beste spitsen ter wereld. Iedereen weet dat ik nog een vierde versterking wil hebben. Maar ik ben ook tevreden als ik die uiteindelijk niet krijg.”