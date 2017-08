Mino Raiola benadrukt: ‘Ik ben niet zijn zaakwaarnemer, nóg niet’

Mino Raiola ontkent dat hij de belangen van Lorenzo Insigne behartigt. Volgens de laatste berichten uit Italië zou de Italiaanse Nederlander de nieuwe zaakwaarnemer van de aanvaller van Napoli zijn en zou hij Barcelona hebben aangeraden voor zijn nieuwe cliënt te gaan. De Spaanse club zou vrijdag een formeel bod van honderd miljoen euro hebben uitgebracht.

"Barcelona? Ik kan me niet herinneren dat ik de club op die manier heb geadviseerd", zo vertelde Raiola in gesprek met Rai Sport. "Ik vind Insigne hoe dan ook een geweldige voetballer. Het zou niet verkeerd zijn geweest als ik dat had gezegd. Wat ik wel tegen de voorzitter van Barcelona of andere voorzitters zeg, houd ik voor mezelf."

Of ik Insigne vertegenwoordig? Lorenzo heeft een zaakwaarnemer en dat blijf voorlopig zo. We werken wel nauw samen met zijn broer Roberto. Ik hoop dat ik in de toekomst met Lorenzo kan samenwerken. Op dit moment heeft hij een zaakwaarnemer en ben ik niet zijn zaakwaarnemer, nóg niet. We zullen zien hoe de toekomst verloopt."

Het contract van de 26-jarige Insigne loopt pas medio 2022 ten einde. De Italiaans international was afgelopen seizoen goed voor 20 treffers, in 49 officiële duels.