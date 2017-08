‘Feyenoord hoopt nog steeds op Van Persie en wacht op Fenerbahçe’

Feyenoord hoopt zich toch nog te kunnen versterken met Robin van Persie, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdagochtend. Volgens de krant mag de aanvaller bij Fenerbahçe vertrekken als de club erin slaagt om zich voor het einde van de transferwindow nog te versterken.

Zodoende heeft de Turkse topclub nog vijf dagen om een versterking binnen te halen. Feyenoord heeft de komst van Van Persie in ieder geval nog niet uit het hoofd gezet. Vrijdag werd al gemeld dat Feyenoord de aanvaller alleen nog binnen zou halen als er zich een buitenkans voor zou doen. Of die buitenkans zich voor gaat doen, is afhankelijk van de plannen van Fenerbahçe met Van Persie.

In principe heeft Feyenoord de selectie rond na de komst van Sam Larsson. “We zijn niet meer op zoek”, aldus trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II. De Telegraaf wist eerder te melden dat een transfer van Van Persie naar Feyenoord definitief van de baan was, maar de deur staat dus nog altijd op een kier.

Van Persie kreeg afgelopen donderdag een basisplaats in de Europa League-wedstrijd tegen Vardar Skopje. Na 59 minuten spelen werd de aanvaller naar de kant gehaald en door de supporters van Fenerbahçe getrakteerd op een fluitconcert. Uiteindelijk verloor de Turkse topclub met 1-2, waardoor het uitgeschakeld is in de Europa League. Eén dag later kreeg Van Persie wel goed nieuws van bondscoach Dick Advocaat, want hij ruimde in de selectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije een plek in voor de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.