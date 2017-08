Supertalent is terug bij PSV: ‘Ik ben er klaar voor als Cocu me nodig heeft’

Nikolai Laursen was vrijdagavond doorslaggevend in het competitieduel tussen Helmond Sport en Jong PSV (1-2). De buitenspeler kwam na ruim een uur spelen het veld in, zette de gelijkmaker op het scorebord en schoot ook de winnende treffer voor het team van Dennis Haar tegen de touwen. Het waren voor Laursen de eerste serieuze speelminuten.

Ruim twee jaar geleden betaalde PSV een miljoen euro voor de toen zeventienjarige Laursen. Zijn status als supertalent maakte hij tot nu toe nooit echt waar. Eind oktober vorig jaar scheurde de Deen zijn kruisband en zijn herstel duurde vervolgens bijna een jaar. Hij deed maandag twee minuten mee tegen De Graafschap (2-2) en kon vrijdagavond pas echt laten zien dat hij terug is.

Laursen wil zo snel mogelijk zijn belofte inlossen en in de Eredivisie spelen. "Ik ben er klaar voor als Phillip Cocu me nodig heeft", zo vertelt de aanvaller in gesprek met Omroep Brabant. "Maar ik ben geduldig. Ik blijf hard werken en trainen. Ik ben er zeker van dat hij me dan op gaat stellen."

Haar is zeer blij dat Laursen terug is. Jong PSV had tot zijn invalbeurt weinig in te brengen in aanvallend opzicht. "Toen Niko erin kwam gebeurde er wél wat. Met twee geweldige acties beslist hij de wedstrijd, en hij geeft ook nog een bal af."