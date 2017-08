Hackers kraken Twitter-account Real Madrid en maken komst Messi bekend

In navolging van Barcelona is nu ook Real Madrid het slachtoffer geworden van een hack. De regerend landskampioen van Spanje annex Champions League-winnaar maakte zaterdagochtend via het officiële account op Twitter de komst van Lionel Messi, de sterspeler van Barcelona, wereldkundig.

Al snel werd echter duidelijk dat het account van Real Madrid gehackt was door OurMine, een hackgroep uit Saudi-Arabië. De groep maakte twee minuten later via hetzelfde account bekend achter de tweet te zitten. "OurMine Team here, Internet security is shit and we proved that. Ourmine. org for more security *Not Only FC Barcelona." Even later riep de groep op om #RealMadridHack trending op Twitter te maken.

Barcelona maakte in de nacht van dinsdag op woensdag de komst van Ángel Di Maria bekend. Daarna bevestigden de Catalanen in een statement dat het om een hack ging. Het is overigens niet de eerste keer dat de hackersgroep toeslaat. Eerder hackten ze al het Facebook-account van CNN en de Twitter-pagina’s van onder meer Netflix, Marvel en Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook.