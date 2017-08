Van der Sar: ‘Dit is een voorbode van wat ons volgend jaar wacht’

Edwin van der Sar stelt dat de selectie van Ajax goed genoeg was om zich te verzekeren van deelname aan de groepsfase van een Europees toernooi. De algemeen directeur benadrukt zaterdag in zijn column in De Telegraaf dat de ploeg van Marcel Keizer in de vier duels met OGC Nice en Rosenborg BK niet eenmaal is weggespeeld. "Maar we zijn vergeten door te bijten bij de vele kansen en mogelijkheden."

"We hebben als club voor een bepaalde lijn gekozen en diezelfde lijn bracht ons drie maanden geleden nog een Europese finale. Van die lijn wijken we dus niet af", zo benadrukt Van der Sar, die erop wijst dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt en dat daarom ook niet één man de schuld krijgt. "Daarmee zeg ik niet dat we nu niets doen. Zoals altijd zullen we alles evalueren. Een aantal dingen gaat goed, maar als we constateren dat bepaalde zaken moeten wijzigen binnen Ajax schromen we niet om daaraan gevolg te geven. Maar de lijn, zeg ik nogmaals, zal hetzelfde blijven."

Van der Sar sluit niet uit dat Ajax zich nog zal gaan versterken in de slotfase van de zomerse transfermarkt, als de kans zich voordoet. "Ik erken dat Ajax financieel heel gezond is, maar we hebben bepaald dat we geen exorbitante bedragen gaan neertellen voor transfers of salarissen. Deze selectie is goed genoeg." Het doel nummer één is en blijft de landstitel, zeker nu Ajax geen dubbelprogramma draait

"Onze uitschakeling maakt duidelijk waarin het Nederlandse clubvoetbal is beland. Dit is een voorbode van wat ons volgend jaar wacht. Dan moet zelfs de kampioen voorronden spelen en de nummer twee drie voorronden zien te overleven. Zoals we hebben gezien kan dat een catastrofe zijn voor een club", zo besluit Van der Sar.