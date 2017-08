‘Toen ik door de Albert Heijn liep, kreeg ik veel negatieve reacties’

NAC Breda leek vrijdagavond op weg naar de eerste zege van het seizoen, maar het team van Stijn Vreven gaf een 2-0 voorsprong tegen Sparta Rotterdam toch uit handen. Het bezoek verliet het Rath Verlegh Stadion met een punt: 2-2. "Ik denk dat het hele stadion na de 2-0 het idee had dat er niks aan de hand was", betreurde Rai Vloet, de maker van de 2-0, in gesprek met FOX Sports.

Voor Vloet was de 2-0 in persoonlijk opzicht van harte welkom. "Zeker na afgelopen week, waarin ik veel over me heen heb gehad." Hij doelde hij op de veelbesproken overtreding op Marco van Ginkel in het duel met PSV. "Ik heb na zondag heel veel reacties gehad. De jongens van PSV namen me gelukkig niks kwalijk. Ik heb het er met Marco tijdens de wedstrijd ook al over gehad. Ik schrok er zelf ook van."

"Ik woon zelf in Eindhoven, dus toen ik door de Albert Heijn liep en op social media kreeg ik veel negatieve reacties. Het was daarom fijn om zo'n week af te sluiten met een doelpunt, maar ik had liever drie punten gehad." Vreven gaf aan dat het weggeven van een voorsprong inherent is aan een jonge spelersgroep. "Als er iets negatiefs gebeurt in de wedstrijd, dan kunnen we daar moeilijk mee omgaan. Dat heeft te maken met ervaring. We gaan hopelijk leren van deze fouten, zodat we in de toekomst dit soort wedstrijden wel over de streep kunnen trekken."

Vreven vond het vooral jammer dat de tegendoelpunten makkelijk werden weggegeven. "In de zone van de waarheid verdedigen we niet mannelijk. Dat is pijnlijk, want het waren geen uitgespeelde kansen. Sparta speelde heel opportunistisch. Dat is hun goed recht, maar dan is het zonde als je op deze manier punten verliest. Dan voelt dit gelijkspel aan als verliezen."