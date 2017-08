Sparta-held was doelman in Duitsland: ‘Uiteindelijk werd ik een spits’

Ragnar Ache gaf vrijdagavond zijn visitekaartje af in het competitieduel tussen NAC Breda en Sparta Rotterdam (2-2). De bezoekers uit Rotterdam-West leken op een nederlaag af te stevenen, maar de invaller zorgde er met twee treffers voor dat het duel onbeslist eindigde. Na afloop erkende de negentienjarige spits dat hij aan het begin van zijn prille voetballeven de juiste keuze had gemaakt.

"Toen ik nog in Duitsland woonde, speelde ik bij een amateurclub. Ik begon daar als keeper", vertelde Ache in gesprek met FOX Sports. "Ik was al aan het twijfelen of ik keeper of spits wilde worden. Uiteindelijk koos ik voor spits, omdat ik veel doelpunten wilde maken."

Sparta-coach Alex Pastoor was blij met het tweede punt van het seizoen én de inbreng van Ache. "Dat hij er twee maakt, is geweldig voor hem, geweldig voor het hele team en geweldig voor de jeugdopleiding van Sparta", vertelde de oefenmeester. "In de loop van vorig seizoen is hij vervroegd aangesloten bij de senioren. Hij is nog een onbekende, maar het is een jongen met een neusje voor de goal. Dat hebben we kunnen zien."