Stift Dennis Johnsen hoogtepunt bij zege Jong Ajax; kraker onbeslist

Jong Ajax heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen winnend weten af te sluiten. Het elftal van Michael Reiziger vrijdagavond was op eigen veld een maatje te groot voor Fortuna Sittard, dat getuige was van een fraai doelpunt van toptalent Dennis Johnsen. De kraker in de Jupiler League tussen Go Ahead Eagles en NEC leverde geen winnaar op, terwijl Jong PSV op indrukwekkende wijze de rug rechtte op bezoek bij Helmond Sport.

Jong Ajax - Fortuna Sittard 4-2

De beloften van Ajax hadden in de eerste helft weinig te duchten van het bezoek uit Limburg. Mateo Cassierra zorgde na minder dan een minuut al voor de 1-0 na goed voorbereidend werk van Dani de Wit, waarna Robert Muric nog binnen het kwartier de voorsprong wist te verdubbelen via de binnenkant van de paal. Noussair Mazraoui had nog in de eerste helft de 3-0 op zijn voet, maar zijn poging spatte uitéén op de lat.

Vlak na de onderbreking sloegen de Amsterdammers via opnieuw Muric alsnog voor een derde maal toe. Ajax leek de drie punten daarmee in de tas te hebben, maar Fortuna vocht zich in een tijdsbestek van slechts drie minuten door doelpunten van Perr Schuurs en Lisandro Semedo terug in de wedstrijd. De ploeg van Reiziger leek daardoor te moeten vrezen voor een slotoffensief van Fortuna, maar Johnsen krikte de voordelige marge een kwartier voor tijd weer op naar twee. De Noorse aanvaller ging aan de wandel met de bal en besloot uiteindelijk met een fraaie stift: 4-2.

Go Ahead Eagles – NEC 1-1

NEC beleefde in Deventer een droomstart dankzij Sven Braken. De spits nam na elf minuten spelen de 0-1 voor zijn rekening door een rebound binnen te tikken, maar zag Sam Hendriks vrijwel onmiddellijk de stand alweer gelijktrekken met een fraaie poging van afstand. Het publiek in De Adelaarshorst was vervolgens getuige van een enerverende eerste helft, al bleven doelpunten uit. Na rust was Go Ahead de bovenliggende partij. Het elftal van Leon Vlemmings stapelde kans op kans, maar had de pech dat Joshua Smits in topvorm verkeerde en een poging van Hendriks de paal trof.

Helmond Sport - Jong PSV 1-2

Het eerste bedrijf in het Lavans Stadion had weinig om handen. Jordy de Wijs dacht de beloften van PSV na een klein half uur spelen aan de leiding te brengen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Helmond kwam na de thee sterk uit de kleedkamer en dat resulteerde al snel in de 1-0. Jordy Thomassen had een goede voorzet in huis, waarna Furhgill Zeldenrust uiteindelijk in twee instanties wist te scoren. PSV weigerde zich echter neer te leggen bij een nederlaag en draaide de wedstrijd in de slotfase volledig om dankzij twee goals van invaller Nikolai Laursen.

De Graafschap – SC Cambuur 2-0

De thuisploeg ging voor eigen publiek rusten met een 1-0 voorsprong en dat was vooral de verdienste van Daryl van Mieghem. De aanvaller snelde na een half uur spelen over de rechterflank voorbij zijn directe tegenstander en bood Fabian Serrarens vervolgens van dichtbij een niet te missen kans. Alvin Daniels had Cambuur op slag van rust nog wel langszij kunnen schieten, maar hij faalde oog in oog met Filip Bednarek. Na rust stelden De Superboeren de overwinning alsnog veilig. Youssef El Jebli en Jordi Tutuarima combineerden fraai, waarna Van Mieghem kon scoren.

Jong AZ – RKC Waalwijk 2-1

Het aanwezige publiek op het AFAS Trainingscomplex kreeg een spectaculaire openingsfase voorgeschoteld. Jamie Jacobs bracht de thuisploeg al vroeg aan de leiding, waarna Noel de Graauw vrijwel onmiddellijk voor de 1-1 tekende. Jong AZ maakte echter een frisse indruk en kwam nog binnen het kwartier opnieuw op voorsprong dankzij een treffer van Jeremy Helmer. In het vervolg vielen er geen doelpunten meer te noteren, waardoor de Alkmaarse beloften alweer de tweede zege deze voetbaljaargang boekten.

Almere City – FC Den Bosch 1-1

Het hoogtepunt op in het Yanmar Stadion werd al na acht minuten verzorgd door Gaston Salasiwa. De middenvelder krulde het leder vanuit een lastige hoek achter doelman Nick Leijten en bezorgde de thuisploeg zo een droomstart. Den Bosch toonde echter karakter en trok de stand nog in de eerste helft gelijk via Sven Blummel. Hij wist te profiteren van onachtzaamheid in de defensie van Almere en bepaalde met een diagonaal schot uiteindelijk de eindstand.

FC Emmen – FC Eindhoven 1-1

Na een lastige openingsfase kroop Eindhoven in de loop van de eerste helft uit zijn schulp en dat resulteerde acht minuten voor rust in de openingstreffer van Mart Lieder. Hij kon van dichtbij scoren na een intelligente pass van Elton Kabangu. Emmen tapte in de tweede helft uit een ander vaatje en had slechts vier minuten nodig om de stand uit een hoekschop gelijk te trekken via Nick Bakker. Cas Peters leek de thuisploeg in de slotfase ook nog de zege te bezorgen, maar hij miste oog in oog met Ruud Swinkels.

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 2-1

Dordrecht ging vorige week op de openingsspeeldag met 5-1 onderuit bij Fortuna Sittard, maar de ploeg van Gérard de Nooijer kwam tegen Jong FC Utrecht een stuk beter voor de dag. Doelpunten van Robert Mutzers en Denis Mahmudov in de eerste helft bezorgden de thuisploeg een riante voorsprong bij rust, waardoor de tegentreffer van Jeredy Hilterman twintig minuten voor tijd er niet meer toedeed.

FC Oss – FC Volendam 1-0

De Ossenaren kunnen nu al terugkijken op een geslaagde seizoensstart. Nadat het elftal van François Gesthuizen vorige week met 0-3 won bij Jong FC Utrecht, legde het vrijdagavond voor eigen publiek FC Volendam met minimaal verschil over de knie. Invaller Thijs van Pol tekende een kwartier voor tijd uit een hoekschop van Fatih Kamaci voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Oss is nu koploper in de Jupiler League.

Telstar - MVV Maastricht 0-0

De krachtmeting tussen Telstar en MVV leverde geen doelpunten op in Velsen-Zuid en daarmee deed met name de thuisploeg zichzelf tekort. Junior Toretta was in de eerste helft dicht bij een treffer, maar zijn schot raakte de paal. Andrija Novakovich kreeg na de onderbreking de grootste kans namens Telstar, maar hij kwam niet tot een volledig schot doordat hij uit balans werd gebracht door een opponent.