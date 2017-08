NAC geeft in eigen huis eerste overwinning van seizoen uit handen

NAC Breda en Sparta Rotterdam wachten nog altijd op de eerste zege van het seizoen. De ploeg van Stijn Vreven leek vrijdag voor eigen publiek een maatje te groot voor Sparta Rotterdam, dat na ruim een uur spelen tegen een 2-0 achterstand aankeek. De treffers van Pablo Mari en Rai Vloet werden echter door Ragnar Ache weggepoetst: 2-2. Sparta heeft zodoende twee punten; NAC één.

Met de wetenschap dat NAC alleen in 1970/71 en 1974/75 de eerste drie Eredivisie-duels van een seizoen verloor, zocht de ploeg van Vreven naar openingen in de defensie van Sparta. NAC beet meer van zich af, was ook sterker, maar dat resulteerde niet in grote kansen. Een afstandsschot van Angelino werd met moeite gekeerd door Sparta-goalie Roy Kortsmit, terwijl acties van Manu Garcia geen rendement opleverden.

Vlak voor rust was het toch raak. Pablo Mari ontsnapte aan de aandacht bij een vrije trap en kon van dichtbij inschieten. In eerste instantie had Kortsmit nog een antwoord, maar in de rebound werd hij alsnog gepasseerd door de Spanjaard: 1-0. Vlak voor rust liepen de gemoederen wat hoog op. Thierry Ambrose werd onderuit gekegeld door Bart Vriends, tot woede van Vrevens. De coach stelde dat er niet adequaat werd opgetreden door de arbitrage en kreeg een standje van scheidsrechter Dennis Higler.

Vloet verdubbelde vijf minuten na rust de voordelige marge van NAC. Na een corner liet hij Kortsmit kansloos met een kopbal: 2-0. Pas in de laatste 25 minuten beet Sparta meer van zich af en dat leidde ook tot de aansluitingstreffer. De ingevallen Ache was in de 66e minuut al dicht bij een doelpunt, maar maakte drie minuten later op aangeven van Michel Breuer alsnog de 2-1. Ache tikte enkele minuten voor tijd op aangeven van Robbert Mühren ook de 2-1 binnen. De treffer had een buitenspellucht, maar het was de eindstand in Breda, ook omdat een inzet van Manu Garcia op de paal belandde.