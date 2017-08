Sánchez wacht op werkvergunning: ‘Hij is een van de grootste talenten’

Het is hoogst onzeker of Davinson Sánchez komend weekend al zijn debuut kan maken voor Tottenham Hotspur. De deze zomer van Ajax overgekomen verdediger doorliep woensdag zonder problemen de medische keuring bij zijn nieuwe club, maar Sánchez wacht nog altijd op een werkvergunning.

Mauricio Pochettino hoopt Sánchez desalniettemin te kunnen gebruiken in de thuiswedstrijd van zondag tegen Burnley. "We zullen zien of hij beschikbaar is, we wachten op zijn werkvergunning", zegt de manager van the Spurs vrijdag op een persconferentie. De Colombiaan trainde al tweemaal met zijn nieuwe ploeggenoten. "En morgen zal dat opnieuw het geval zijn. Ik kan jullie niet meer vertellen dan dat we op zijn werkvergunning wachten."

Tottenham telde uiteindelijk maximaal 42 miljoen euro neer voor Sánchez, die daarmee in één klap de duurste aankoop uit de historie van de Londense club is. "Ik houd er niet van om over geld te praten", reageert Pochettino op de transfersom van de stopper. "Uiteindelijk is het niet iets waar ik me mee bezig houd. Wat belangrijk is, is dat hij zo jong is. Hij is pas 21 jaar oud en geldt als een van de grootste en belangrijkste talenten van Europa. Hij is snel en agressief en we zijn dan ook blij over hem te kunnen beschikken.”