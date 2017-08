Toptalent verlaat Feyenoord en tekent voor drie jaar bij Bayern München

Feyenoord raakt een van zijn grootste talenten uit de jeugdopleiding kwijt aan Bayern München. De Duitse topclub laat vrijdagavond via de officiële kanalen weten dat de pas zestienjarige Joshua Zirkzee een driejarig contract heeft getekend in Beieren.

Het vertrek van de aanvaller zat eraan te komen. Zirkzee had begin deze maand al aan de clubleiding van de Rotterdammers laten weten uit te zijn op een vertrek en trainde eerder zonder toestemming al mee met Everton. Zijn naam werd daarnaast ook gelinkt aan onder meer Arsenal en Manchester United, maar de jeugdinternational heeft er dus voor gekozen zijn loopbaan voort te zetten in Duitsland.

Zirkzee werd vorig jaar door Feyenoord weggeplukt uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag en staat te boek als een van de grootste talenten van zijn generatie. Hij werd vorig seizoen vervroegd doorgeschoven naar de Onder-17 van de club. Toch gingen Zirkzee en zijn vader niet in op een meerjarige aanbieding van de club. "Bij mij en bij Feyenoord zijn we er zeker van dat we er echt alles aan hebben gedaan", zei hoofd jeugdopleidingen Richard Grootscholten van de Rotterdammers daar eerder over. “Wat wij bieden op sportief niveau kunnen andere clubs in Europa niet overtreffen. Studie en sociale ontwikkeling zijn op deze leeftijd nog een belangrijk onderdeel."

Zirkzee is niet de eerste speler die op jonge leeftijd bij Feyenoord vertrekt. Eerder zagen de Rotterdammers bijvoorbeeld Rajiv van La Parra (Caen), Nathan Aké (Chelsea), Karim Rekik (Manchester City), Jeffrey Bruma (Chelsea), Kyle Ebecilio (Arsenal), Rodney Kongolo (Manchester City) en Tahith Chong (Manchester United) al weggekaapt worden.