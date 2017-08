‘Een jaar geleden had ik ook nog niet van Ajax gewonnen’

Willem II is na twee speelrondes nog altijd puntloos in de Eredivisie dit seizoen. De Tilburgers snakken na nederlagen tegen Excelsior en FC Utrecht naar de eerste overwinning van het seizoen, maar gaan zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord. Erwin van de Looi is desalniettemin hoopvol over de kansen van zijn elftal.

De oefenmeester won in zijn trainersloopbaan weliswaar nog nooit van de Rotterdammers, maar put hoop uit de overwinning (1-2) die Willem II begin vorig seizoen onder zijn leiding boekte bij Ajax. “Ruim een jaar geleden had ik ook nog niet van Ajax gewonnen", zegt Van de Looi vrijdag op het digitale thuis van Willem II.

Feyenoord bleef in zijn laatste 24 competitiewedstrijden voor eigen publiek ongeslagen. "Het is aan ons de taak om ons topniveau te halen", vervolgt de coach. "Feyenoord is een goed ontwikkelde ploeg met wapens die vanaf het begin worden ingezet. Daar moeten wij alert op zijn, het liefst vanaf het begin. We hebben hard getraind en iedereen is fit gebleven."