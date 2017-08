Van der Wiel gaat voor drie seizoenen aan de slag in Italië

Gregory van der Wiel vervolgt zijn loopbaan in de Serie A. Cagliari maakt vrijdag via de officiële kanalen melding van de komst van de rechtsback, die een contract tot medio 2020 heeft ondertekend. De nieuwe club van Van der Wiel neemt het in de tweede speelronde van de Italiaanse competitie op tegen AC Milan, zondag in het San Siro.

Van der Wiel, 29 jaar, verlaat Fenerbahçe zodoende al na één seizoen. Onder Dick Advocaat kwam de Nederlander vorig seizoen slechts elf keer in actie, mede omdat hij een tijd uit de selectie werd gezet. Vorige maand speelde Fenerbahçe met de komst van Mauricio Isla al in op het vertrek van Van der Wiel. De international van Chili kwam juist transfervrij over van Cagliari en de clubs hebben een goede relatie.

Crystal Palace, Sporting Portugal en FC Twente werden eerder deze week nog in verband gebracht met Van der Wiel, die zijn loopbaan echter in Italië vervolgt. Hij was in Istanbul nog in het bezit van een contract tot medio 2020. Cagliari verloor op de eerste speeldag met 3-0 van Juventus.