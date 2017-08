Voorzitter Inter blundert: ‘Ben al fan sinds ze het Nederlandse trio haalden’

Erick Thohir, voorzitter en mede-eigenaar van Internazionale, heeft vrijdag een gevoelige blunder begaan. In een interview met het Indonesische Metronews zei hij per ongeluk dat hij al fan van i Nerazzurri is sinds de komst van het Nederlandse trio in de jaren’80.

De Indonesische zakenman maakte de fout door het Nederlandse trio Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten te verwarren met het Duitse trio Lothar Matthäus, Andreas Brehme en Jürgen Klinsmann. De Duitsers kwamen eind jaren’80 naar Internazionale, terwijl de Nederlanders juist furore maakten bij stadgenoot en aartsrivaal AC Milan.

“Een voetbalclub kopen is niet te vergelijken met gewone zaken. Je moet van de club houden”, liet Thohir weten, die vervolgens de gevoelige blunder beging. “Ik ben al fan van Internazionale sinds de komst van het Nederlandse trio en het aantrekken van Ronaldo. Ik wil Massimo Moratti voor de kans om de eerste buitenlandse voorzitter van de club te worden.”