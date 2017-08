PSV denkt serieus aan verhuurperiode

Chelsea is nog niet klaar op de transfermarkt. The Blues azen op Fernando Llorente van Swansea City, maar de Spaanse spits moet ruim zestien miljoen euro kosten. (Daily Telegraph)

Jadon Sancho wil Manchester City dolgraag verlaten. De jongeling, getaxeerd op drie miljoen euro, is van mening dat hij onder Josep Guardiola niet veel gaat spelen en ziet een vertrek naar Tottenham Hotspur zitten. (ESPN)

Onder meer Excelsior, dat vorig seizoen beschikte over de verdediger, heeft interesse.