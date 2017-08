Bondscoach denkt aan gestopte Rooney: ‘Zou stom zijn dat niet te doen’

Wayne Rooney kondigde woensdag het einde van zijn interlandloopbaan aan. De 31-jarige routinier is met 53 doelpunten in 119 duels topscorer aller tijden van Engeland en vond het een goed moment om vaarwel te zeggen. Bondscoach Gareth Southgate sluit echter niet uit dat Rooney volgend jaar zomer deel uitmaakt van de WK-selectie als Engeland zich weet te plaatsen.

"Het zou stom zijn om niet meer aan Rooney te denken", zegt Southgate in gesprek met the Guardian. "Waarom zou je de deur dicht moeten doen? Voor een groot deel is het aan Rooney om die vraag te beantwoorden, we moeten namelijk zijn beslissing en beweegredenen respecteren. Maar in het verleden heb ik spelers gezien die van gedachten veranderden."

Het was de oud-verdediger van Middlesbrough, Aston Villa en Crystal Palace die Rooney in een eerder stadium de aanvoerdersband ontnam en hem niet meer selecteerde. "Ik had graag een Rooney in de vorm van zijn leven willen selecteren. Nu moest ik enkele beslissingen nemen, waaruit ik geen plezier haalde. Het liefst had ik een Rooney gehad die elke keer speelde en van wereldklasse was."

Toch stond Southgate op het punt de topscorer van the Three Lions te selecteren voor de WK-kwalificatieduels met Malta en Slowakije. Rooney heeft echter aangegeven zich te willen concentreren op Everton. "Wayne is altijd iemand geweest die het andere spelers gemakkelijk maakte, doordat hij altijd de druk op zich nam. Dat was best wel oneerlijk tegenover hem. Nu heeft iedereen de kans om die last te dragen", besluit de keuzeheer van Engeland.