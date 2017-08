Mourinho blij met ‘bonusspeler’: ‘United is groots in dit soort gebaren’

José Mourinho is zeer blij dat Zlatan Ibrahimovic zich opnieuw voor één jaar heeft verbonden aan Manchester United, maar de Portugees beschouwt de routinier vooral als 'bonusspeler'. De oefenmeester van the Red Devils verwacht dat de Zweedse spits, die aan het revalideren is van een zware knieblessure, pas na de winterstop inzetbaar is.

"Laat hem rustig zijn werk doen en hem stap voor stap terug laten komen", zo tekent onder meer de BBC op bij de persconferentie voorafgaand aan het duel met Leicester City komende zaterdag. Mourinho acht de kans klein dat Ibrahimovic dit kalenderjaar zijn comeback maakt. "Hij zal zeker niet aantreden in de groepsfase van de Champions League."

"Ik denk dat hij in het tweede gedeelte van dit seizoen een extra man is voor ons. Dan heb ik het over de periode die in januari begint. Na de feestdagen, wanneer de transfermarkt weer open gaat." De aanvalsleider was vorig seizoen erg belangrijk voor United, met 28 doelpunten in 46 officiële duels. Mede door de scoringsdrift van de Zweed wist de Engelse topclub beslag te leggen op de Europa League.

Ook vanuit moreel aspect is Mourinho blij dat er een nieuwe verbintenis is aangegaan met de 35-jarige aanvaller. "Dit is heel belangrijk. De club staat pal voor een speler die in het shirt van Manchester United een blessure opliep. United is groots in dit soort kleine gebaren. Zowel voor de club als voor de speler ben ik heel blij."