Shakhtar taxeert Feyenoord: ‘De sfeer in het stadion is ongelooflijk’

Feyenoord werd donderdagavond voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk. Laatstgenoemde club laat bij monde van trainer Paulo Fonseca en verdedigers Ivan Ordets en Darijo Srna weten dat vooral de wedstrijden tegen City en Napoli in het oog springen, maar dat Feyenoord kan putten uit een ongelooflijke sfeer in De Kuip.

"Een heel zware groep, wellicht een van de zwaarste die we ooit hebben gehad", zegt Fonseca op de clubsite van de Oekraïners. "We hebben heel sterke tegenstanders. Napoli en City hebben fantastisch voetbal gespeeld en hebben toptrainers in dienst (Maurizio Sarri en Josep Guardiola, red.). Drie teams met topspelers die spectaculair voetbal spelen."

Srna kijkt vooral uit naar de ontmoeting met City. "Ik ben blij om weer tegen het team van Guardiola aan te treden. Hij is in mijn ogen een van de beste coaches ter wereld." Ook gaat de routinier in op de kracht van Feyenoord. "Ze zijn de huidige kampioen van Nederland en spelen in een stadion met een ongelooflijke sfeer. Een hele interessante poule."

Ordets sluit zich aan bij de woorden van zijn teamgenoot. "Ik hoopte op een club uit Engeland. Eigenlijk op Liverpool, maar we kregen City. Shakhtar heeft al een tijdje niet gespeeld tegen een Engelse club, dus dat wordt extra interessant. Feyenoord is ook een goed team. En wat betreft Napoli, die club heeft geen introductie nodig. Er zijn geen zwakke tegenstanders meer."