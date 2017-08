Bazoer ontbreekt bij Jong Oranje: ‘Hoef niet op mijn knieën te gaan voor hem’

Bondscoach Art Langeler maakte vrijdagmiddag de selectie van Jong Oranje bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland. Opvallende afwezige in de selectie is Riechedly Bazoer. De middenvelder van VfL Wolfsburg meldde zich in maart af voor Jong Oranje en dat is Langeler niet vergeten.

Bazoer wilde zich destijds richten op zijn prestaties bij VfL Wolfsburg en liet de oefenduels tegen Jong Finland en Jong Oostenrijk daarom schieten. “Bazoer is er nu niet bij, omdat hij in maart ervoor heeft gekozen om niet bij de trainingsweek te zijn die we toen hebben gehad. Toen hebben we met een groot gedeelte van deze groep wat kunnen doen, daarom heb ik hem nu niet opgeroepen”, legt Langeler uit in gesprek met FOX Sports.

“Ik ben zelf van plan om contact met hem op te nemen na deze interlandperiode, of naar Wolfsburg te gaan. Ik maak sowieso een ronde langs alle buitenlandse clubs waar potentiële internationals spelen. Dan zullen we zien hoe de vlag erbij hangt”, vervolgt de bondscoach van Jong Oranje. Langeler heeft sinds maart geen contact meer gehad met Bazoer. “Ik vind dat als je voor een Nederlands vertegenwoordigend team speelt, je dat zelf vooral heel graag moet willen. Als hij er niet bij wil zijn, even goede vrienden. Maar ik hoef niet op mijn knieën te gaan liggen voor hem.”