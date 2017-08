Ancelotti: ‘Ben tevreden als hij blijft, maar als hij weg wil is het ook goed'

Renato Sanches is nog altijd speler van Bayern München. De twintigjarige middenvelder mag (tijdelijk) vertrekken bij de Duitse topclub en de Portugees zou al dicht bij een overgang naar het geïnteresseerde AC Milan zijn geweest. Carlo Ancelotti antwoordt ietwat onverschillig als hij wordt gevraagd naar de toekomst van zijn pupil.

"Hij kent zijn positie in het team. Hij weet ook dat er veel concurrentie is", legt de trainer van der Rekordmeister vrijdag uit op een persconferentie. Bayern heeft zich deze zomer onder anderen versterkt met middenvelders Sebastian Rudy, Corentin Tolisso en James Rodríguez. "Als hij blijft, ben ik tevreden. Als hij wil vertrekken, dan is het ook goed. Geen probleem", aldus de Italiaan.

Naar verluidt aast met name Liverpool momenteel op de handtekening van Sanches. Het talent werd in de zomer van vorig jaar voor een bedrag van minimaal 35 miljoen euro door Bayern weggeplukt bij Benfica, maar de middenvelder kende een moeizaam debuutjaar. Het contract van de dertienvoudig international loopt nog vier seizoenen door in de Allianz Arena.