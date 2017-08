Tien dingen die je moet weten in aanloop naar PEC Zwolle - FC Twente

PEC Zwolle is na twee speeldagen nog ongeslagen en hoopt ten koste van FC Twente drie punten te pakken. De Enschedeërs zijn niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen, met een nederlaag bij titelverdediger Feyenoord en een verrassende thuisnederlaag tegen VVV-Venlo. Opta blikt vooruit op het duel in het MAC³PARK Stadion, zaterdag vanaf 19.45 uur.

o PEC Zwolle won sinds de promotie naar het hoogste niveau in 2012 slechts één van de tien competitieduels met FC Twente: vijf remises, vier nederlagen.

o In de laatste twaalf Eredivisie-duels tussen PEC Zwolle en FC Twente in Zwolle won een club nooit met meer dan één doelpunt verschil en scoorde geen team vaker dan twee keer per wedstrijd.

o PEC Zwolle won slechts 3 van de 32 Eredivisie-duels met FC Twente (13 remises, 16 nederlagen), een winstpercentage van negen procent (lager dan tegen elk ander huidig Eredivisie-team).

o Alleen Feyenoord (veertien) kreeg in de eerste twee speelronden minder schoten tegen dan PEC Zwolle (zeventien).

o Augustus is sinds de promotie in 2012 de meest succesvolle maand voor PEC Zwolle qua punten, zowel in absolute (36) als relatieve (gemiddeld 1,71 per wedstrijd) zin.

o Diederik Boer kan zijn driehonderdste competitiewedstrijd voor PEC Zwolle spelen. De doelman hield in zijn vier competitieduels met FC Twente niet de nul: zes tegentreffers.

o Youness Mokhtar creëerde acht kansen in zijn eerste twee competitieduels dit seizoen. Een aantal dat hij vorig seizoen pas in zijn achtste Eredivisie-duel behaalde.

o Bij een nederlaag van FC Twente noteert de club voor het eerst sinds augustus 1979 zes nederlagen op rij en voor het eerst sinds december 1997 vijf opeenvolgende verloren uitduels in de Eredivisie.

o FC Twente, dat het seizoen begonnen met twee nederlagen, verloor nog nooit de eerste drie wedstrijden van een Eredivisie-seizoen.

o FC Twente-spits Marko Kvasina wacht na 176 minuten spelen nog op zijn eerste schot op doel in de Eredivisie: twee schoten in totaal.