PSG wil CL winnen: ‘Lukt het niet dit jaar, dan lukt het wel volgend jaar’

Paris Saint-Germain investeerde deze zomer 222 miljoen euro om de komst van Neymar mogelijk te maken. Het grote doel van les Parisiens is om de Champions League te winnen en voorzitter Nasser Al-Khelaifi is ervan overtuigd dat dit op korte termijn kan gebeuren. In de groepsfase van het miljardenbal moet PSG het opnemen tegen Bayern München, Anderlecht en Celtic.