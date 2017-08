Bosz lacht na vraag over Ajax: ‘Ik ben erg druk met mijn eigen team’

Drie maanden nadat Peter Bosz met Ajax de finale van de Europa League bereikte, werden de Amsterdammers uitgeschakeld in de laatste voorronde van hetzelfde toernooi. Bosz is inmiddels trainer van Borussia Dortmund en heeft weinig meegekregen van de eliminatie van zijn ex-werkgever. Toen hij er vrijdagmiddag een vraag over kreeg bij de persconferentie, moet Bosz even lachen.