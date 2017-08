Las Palmas strikt 38-voudig international ‘met een grote carrière achter de rug’

Alberto Aquilani heeft onderdak gevonden. De 33-jarige Italiaan, die transfervrij was na zijn halfjarig dienstverband bij Pescara, heeft voor twee jaar getekend bij Las Palmas, zo meldt de LaLiga-club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Zaterdag sluit de middenvelder aan bij de selectie van de Spanjaarden.

Las Palmas is trots dat het Aquilani mag verwelkomen. Op de clubsite wordt de Italiaan beschreven als 'een veelzijdige middenvelder met een goede passing, die een grote carrière op het hoogste niveau achter de rug heeft'. De routinier heeft bij veel Italiaanse clubs gespeeld, waaronder AC Milan, Juventus, AS Roma en Fiorentina.

Aquilani gaat aan zijn derde buitenlands avontuur beginnen, aangezien de middenvelder ook voor Liverpool en Sporting Portugal heeft gespeeld. In totaal heeft de voormalig international 446 wedstrijden in clubverband gespeeld en wist hij 45 keer het net te vinden. In zijn carrière wist hij twee keer beslag te leggen op de Italiaanse beker en kon hij één keer de Italiaanse Supercup winnen.