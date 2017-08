‘Ik ben Ajax heel dankbaar, ik zal nooit een slecht woord over de club zeggen’

Thulani Serero verruilde Ajax deze zomer voor Vitesse, na een seizoen amper gevoetbald te hebben. De Zuid-Afrikaan speelde in mei 2016 zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers en verdween daarna plotseling uit de selectie van Ajax. Desondanks koestert Serero geen wrok tegenover zijn voormalig werkgever.

“Ik weet het ook niet. Ik heb het daar naar mijn zin gehad, en dat is het, echt waar. Ik ben Ajax heel dankbaar, ik zal nooit een slecht woord over de club zeggen. Het leven gaat door”, zegt Serero als de NOS hem vraagt waardoor hij bij Ajax plotseling uit beeld verdween. “Zo gaat het in de voetballerij. Het overkomt niet alleen mij, ook anderen. Je stelt de goede vragen, maar aan de verkeerde persoon.”

Vitesse-trainer Henk Fraser is maar wat blij met de middenvelder. “Serero geeft het niveau van Ajax weer. Als het gaat om voetbalinzicht en technische vaardigheden, dan is hij één van de betere spelers van ons”, zegt de oefenmeester. “Iedereen heeft favoriete clubs en Ajax is zeker niet mijn favoriete club. Maar ik heb wel heel veel respect voor de mensen die daar de spelers opleiden. Niet alleen qua voetbal, ook qua professionaliteit. Dat merk je ook aan Serero.”