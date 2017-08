Vitesse begint en eindigt poulefase met fraai affiche voor eigen publiek

De UEFA heeft het complete speelschema voor de groepsfase van de Europa League bekendgemaakt. Vitesse, de enige Nederlandse deelnemer, begint en eindigt met een wedstrijd voor eigen publiek. Op 14 september is Lazio in Arnhem de eerste tegenstander van de bekerwinnaar.

Na het duel met de Italianen wacht op 28 september een uitwedstrijd bij OGC Nice. Vervolgens speelt Vitesse een tweeluik tegen Zulte Waregem: eerst in België (19 oktober) en vervolgens in GelreDome (2 november). Op 23 november staat een uitwedstrijd tegen Lazio op het programma en Vitesse sluit de groep af met een thuisduel met Wesley Sneijder en consorten van Nice.

Trainer Henk Fraser geeft op de persconferentie aan dat het 'qua reizen en clubs' een stuk minder interessant had gekund. "We komen mooie ploegen tegen met oude bekenden. BIj Lazio speelt bijvoorbeeld Stefan de Vrij, bij Nice zijn speciale spelers als Mario Balotelli en Wesley Sneijder en bij Zulte Waregem komen we Timothy Derijck tegen. Waarschijnlijk denken alle clubs ook dat ze tegen ons de punten kunnen pakken, dus we moeten bewijzen dat ze rekening met ons moeten houden."

Fraser betreurt het feit dat alleen Vitesse de Nederlandse eer hoog moet houden in de Europa League. "We moeten een hoop leren van omliggende landen, want het blijkt steeds moeilijker om clubs uit andere landen te verslaan", heeft de trainer gemerkt. "Het is voor ons dus zaak om van die wedstrijden te leren en zo goed mogelijk te presteren. Wij moeten de verantwoordelijkheid oppakken en lessen leren. Wij willen allemaal dat het Nederlands voetbal beter wordt, dus er ligt wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij ons."