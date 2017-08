Ricardo van Rhijn keert voor een seizoen terug in de Eredivisie

Ricardo van Rhijn is tot overeenstemming gekomen met AZ over een verhuurperiode van één jaar, zo weet Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse. De 26-jarige Van Rhijn was afgelopen weekend al op de tribune gespot bij het Eredivisieduel tegen ADO Den Haag in Alkmaar en meldde zich vanmiddag in het Medisch Centrum Alkmaar voor de medische keuring. Vermoedelijk arriveert hij later vandaag op het AFAS trainingscomplex voor het tweede deel van de fysieke tests. Verwacht wordt dat AZ geen optie tot koop heeft bedongen bij Club Brugge.

Van Rhijn vertrok in de zomer van 2016 naar Club Brugge, dat hem van Ajax overnam voor een bedrag van 1,6 miljoen euro. Onder trainer Michel Preud’homme kwam hij veelvuldig aan spelen toe, maar de rechtsback raakte in de winterstop geblesseerd en had toen hij weer fit was de nodige moeite zijn goede vorm van eerder het seizoen terug te vinden. Deze zomer besloot de clubleiding dat hij niet meer mee mocht trainen met het eerste en dus kon de speler op zoek naar een nieuwe club ondanks zijn contract dat doorloopt tot de zomer van 2019.

In Alkmaar is Van Rhijn de beoogde opvolger van Mattias Johansson, die deze zomer na een vijfenhalf jarige dienst vertrok naar Panathinaikos. Hij zal de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Jonas Svensson die tijdens de eerste duels van het seizoen de positie van rechtervleugelverdediger bekleedde. Met de overgang krijgt de achtvoudig international opnieuw de kans op zich in Nederland te bewijzen en realiseert hij vlak voor het einde van de transferperiode zijn gewenste overstap. Voor Ajax kwam hij tussen 2011 en 2016 tot 117 competitieduels, negen assists en vier doelpunten.