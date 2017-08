‘Die wissel was dodelijk, Keizer heeft mij al een paar keer ontgoocheld’

Ajax is uitgeschakeld in Europa en dat doet pijn in Amsterdam. Drie maanden geleden stond de club nog knap in de finale van de Europa League, waarin werd verloren van Manchester United (0-2), en donderdag volgde uitschakeling in de laatste voorronde tegen Rosenborg BK. Aad de Mos is genadig voor directeur spelersbeleid Marc Overmars en wijst Marcel Keizer aan als hoofdschuldige voor de Europese blamage.

De Mos deed als co-commentator bij Ziggo Sport verslag van het duel met Rosenborg, dat met 3-2 werd verloren. De oud-trainer constateerde twee cruciale fouten van coach Keizer: in eerste instantie door te laat te reageren met het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar en daarna met de wissel Kasper Dolberg voor Deyovaisio Zeefuik bij een 1-2 voorsprong.

"Die wissel was dodelijk. Je moet nooit aan je verdediging komen", aldus De Mos tegenover de NOS. "Breng dan een middenvelder, zoals Frenkie de Jong. Zeefuik heeft geen ervaring en weet, doordat Ajax die Colombiaan (Luis Manuel Orejuela, red.) haalde, dat hij niet goed genoeg is. Dit was opnieuw slecht geanticipeerd, net als tegen OGC Nice. Keizer heeft mij al een paar keer ontgoocheld."

De oud-oefenmeester van de Amsterdammers deelt de kritiek op Overmars gedeeltelijk. "Hij anticipeert elke keer te laat op de transfermarkt, maar de voetbalmakelaars maken het hem ook niet makkelijk." De Mos weet dat de Europese uitschakeling gevolgen kan hebben voor Ajax. Een verkoop van Dolberg en Hakim Ziyech ziet De Mos niet zitten. "Dat kan Ajax zich niet permitteren, want dan staat straks iedereen op het dek om te protesteren."