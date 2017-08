Cocu hoopt nog op linksback: ‘We gaan geen onverantwoorde risico’s nemen’

PSV wil in de komende weken in ieder geval nog een linksback aan de selectie toevoegen, zo laat trainer Phillip Cocu op de website van de Eindhovenaren weten. Verder zal de club zich alleen nog roeren op de transfermarkt als er spelers voor grote bedragen worden weggekocht.

“We hebben in een eerder stadium aangegeven dat we een linksachter aan de selectie gaan toevoegen. Als we nog grote bedragen binnenkrijgen, zullen we ons roeren op de transfermarkt, anders niet”, laat de oefenmeester weten. PSV wordt al een tijdlang gelinkt aan Douglas Santos van Hamburger SV, maar tot een akkoord is het voorlopig nog niet gekomen. Daarnaast zou er aan Luuk de Jong getrokken worden.

De spits staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Franse Girondins de Bordeaux. Alleen als er nog de nodige miljoenen binnenkomen, zal PSV nog actie ondernemen op de transfermarkt. “We zijn nu financieel gezond, daar hebben we jaren hard voor moeten werken. We gaan daarom geen onverantwoorde risico’s meer nemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er op 1 september een ploeg staat die voor de titel kan gaan.”

Overigens worden ook Jeroen Zoet en Santiago Arias nog in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven. “Daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan”, zegt Cocu over die onzekerheid. “Het is nou eenmaal niet mogelijk om het seizoen in te gaan met de selectie die je voor ogen hebt. Het is heel moeilijk om aan te geven hoe groot de kans is dat of wie er nog vertrekken. Het enige dat wij kunnen doen is anticiperen.”