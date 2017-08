Geflopte miljoenenaankoop van Newcastle beproeft geluk weer in Ligue 1

Emmanuel Rivière laat Newcastle United na drie jaar achter zich. De aanvaller keert terug naar zijn geboorteland: vrijdag maakt FC Metz wereldkundig dat de Fransman een contract tot medio 2019 heeft ondertekend. Zijn verbintenis in Engeland liep nog een jaar door. Het is onduidelijk hoeveel Metz betaalt om hem over te nemen.

In juli 2014 maakte de voormalig jeugdinternational van Frankrijk voor circa 7,5 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Newcastle. Bij Monaco kwam Rivière nog tot 14 doelpunten in 44 duels, maar zijn dienstverband in Engeland was minder indrukwekkend. In zijn debuutjaar scoorde hij 1 keer in 23 optredens; in het seizoen daarna kwam hij nog maar drie keer in actie, zonder te scoren.

De 27-jarige spits, die ook op de flanken uit de voeten kan, werd vorig seizoen verhuurd aan Osasuna. Ook dat werd geen groot succes: in vijftien wedstrijden maakte hij geen doelpunt. Rivière genoot zijn opleiding bij Saint-Étienne en kwam tussen 2009 en 2011 tot 73 duels en 17 doelpunten voor die club. Vervolgens speelde hij twee jaar voor Toulouse, alvorens Monaco de voorhoedespeler overnam.