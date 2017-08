Van Duivenbode legt uit onvrede voor huidig beleid taken in RvC Ajax neer

Theo van Duivenbode is niet langer lid van de Raad van Commissarissen van Ajax, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De oud-speler van de Amsterdammers was sinds 2012 commissaris, maar kan zich nu onvoldoende vinden in de handelswijze van de RvC en de directie op voetbaltechnisch gebied.

“De heer van Duivenbode kan zich onvoldoende vinden in de manier waarop wij, en dan bedoel ik de RvC en de directie, de laatste periode zijn omgegaan met de voetbaltechnische en zakelijke belangen van Ajax. Om die reden heeft hij de keuze gemaakt om te stoppen”, laat Leo van Wijk, voorzitter van de RvC van Ajax, weten op de website van de Amsterdammers.

“Dat betreuren wij, maar wij respecteren zijn beslissing. Gelukkig blijft hij actief betrokken bij de club, onder meer vanwege zijn rol als voorzitter van Lucky Ajax. Voor de vrijgekomen positie binnen de RvC is het ons doel om zo snel mogelijk een nieuwe kandidaat voor te dragen”, besluit Van Wijk.

Het nieuws volgt een dag nadat Ajax op een pijnlijke manier uitgeschakeld werd in de voorronde van de Europa League. Daardoor ontbreken de Amsterdammers voor het eerst sinds 1966 in een Europees hoofdtoernooi. De RvC van Ajax bestaat verder uit Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing. Zij houden toezicht op de directie van Ajax.