Vitesse loot Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem in groepsfase EL

Vitesse moet het tijdens de groepsfase van de Europa League opnemen tegen Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem, zo heeft de loting in Monaco vrijdagmiddag uitgewezen. De Arnhemmers zijn nog de enige Nederlandse deelnemer aan het toernooi, nadat FC Utrecht, Ajax en PSV in de voorrondes werden uitgeschakeld.

Als bekerwinnaar was Vitesse direct geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Arnhemmers bereikten nog nooit deze fase van het toernooi. In de afgelopen jaren strandde Vitesse driemaal in de groepsfase: in 2012/2013 tegen Anzhi, een jaar later tegen Petrolul en in seizoen 2015/2016 tegen Southampton.

Nu mogen de Arnhemmers het dus opnemen tegen Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem. De Romeinen eindigden afgelopen seizoen als vierde in de Serie A en waren daardoor direct geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Aan de zijde van Lazio treft Vitesse in Stefan de Vrij een bekende, terwijl Wesley Sneijder momenteel in dienst is van OGC Nice. De Fransen werden derde in de Ligue 1 en mochten daardoor deelnemen aan de voorrondes van de Champions League.

In de derde voorronde was OGC Nice te sterk voor Ajax (1-1 in Frankrijk, 2-2 in Amsterdam). Een ronde verder ging het ten onder tegen Napoli, waardoor Nice het moet doen met een plek in de groepsfase van de Europa League. Het Belgische Zulte Waregem maakt de groep van Vitesse compleet. Essevee won de Belgische beker en plaatste zich daardoor, evenals Vitesse, direct voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De Belgen hebben met Timothy Derijck en Sandy Walsh ook twee oude bekenden in dienst.

De wedstrijden in de groepsfase van de Europa League zullen op 14 september, 28 september

19 oktober, 2 november, 23 november en 7 december worden gespeeld.