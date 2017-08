‘Gestopte’ Villa na drie jaar verrassenderwijs terug in Spaanse selectie

David Villa zit voor het eerst sinds drie jaar weer bij de selectie van Spanje. Bondscoach Julen Lopetegui heeft de 35-jarige spits opgenomen in de definitieve selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Liechtenstein.

In 2014 trok Villa voor het laatst het shirt van La Furia Roja aan. De topscorer aller tijden van Spanje zwaaide na het WK in Brazilië aanvankelijk af als international, maar zit nu toch weer bij de selectie. De spits van New York City FC was tot dusver goed voor 59 doelpunten in 97 interlands.

Het is de vraag of Villa ook echt speelminuten krijgt, aangezien hij veel concurrentie ondervindt in de aanval. AC Milan-rechtsbuiten Suso maakt zijn debuut in de Spaanse selectie. Er is ook een plekje voor Marco Asensio van Real Madrid en Gerard Deulofeu van Barcelona.

De volledige selectie:

Doel: David de Gea (Manchester United), José Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athlétic Club).

Verdediging: Jordi Alba, Gerard Piqué (beiden Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Daniel Carvajal, José Ignacio Fernández Iglesias, Sergio Ramos (allen Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal).

Middenveld: Isco (Real Madrid), Thiago Alcántara (Bayern München), Sergio Busquets, Andrés Iniesta (beiden Barcelona), David Silva (Manchester City), Saúl Ñíguez, Koke (beiden Atlético Madrid).

Aanval: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta de Vigo), Gerard Deulofeu (Barcelona), Vitolo (Las Palmas), Álvaro Morata, Pedro (beiden Chelsea), David Villa (New York City FC), Suso (AC Milan).