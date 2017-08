Roda verbolgen over ‘oneerlijke straf’ van KNVB: ‘Opmerkelijk en onacceptabel’

Roda JC Kerkrade heeft met verbazing kennis genomen van de straf die de KNVB heeft uitgedeeld, zo meldt de club vrijdag in een statement. Roda en MVV Maastricht zouden naar aanleiding van de wanordelijkheden rondom het play-offduel tussen beide clubs op 25 mei in Maastricht gestraft worden, maar de Eredivisionist begrijpt niet dat de club nu een boete heeft gekregen, terwijl MVV vrijuit gaat.

Roda heeft een schikkingsvoorstel ontvangen waarin de voetbalbond een boete van 7.500 euro heeft opgelegd, wegens het gooien van bier naar spelers en vanwege het feit dat twee personen over de afrastering waren geklommen. In de ogen van de KNVB hebben de stewards van MVV niet adequaat gehandeld om dit te voorkomen. Roda heeft het voorstel geaccepteerd, maar vindt het oneerlijk dat MVV geen boete heeft gekregen.

De Eredivisionist stelt dit 'zeer opmerkelijk' te vinden en wijst naar eerder gemaakte afspraken. "De afspraak was dat de gracht in het stadion om het veld vrij zou zijn. Echter, honderden supporters van de tegenpartij vonden daar juist hun onderdak tijdens de wedstrijd. Tevens was dit de plek waar uiteindelijk de brandhaard van alle commotie kon ontstaan en wel door aanhangers van de thuisclub, met als gevolg dat de wedstrijd ruim een halfuur heeft stilgelegen." Roda betitelt de 'verscheidenheid in sanctionering van de KNVB' als onacceptabel.