Dick Advocaat baalt ervan dat PSV, Ajax en FC Utrecht er niet zijn in geslaagd om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De bondscoach van het Nederlands elftal, die vrijdag zijn definitieve selectie bekendmaakte voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije, wil niet zeggen of het Nederlands voetbal zijn dieptepunt heeft bereikt.

"Dat zullen we in de toekomst zien. Het is heel jammer voor het Nederlandse voetbal, maar ook voor de jonge spelers die we hebben", zegt Advocaat op de persconferentie. "Ajax stond in de Europa League-finale. Als je nu ziet hoeveel ploegen spelers van Ajax willen hebben, moeten we dat niet allemaal in het negatieve trekken. Ze stonden in de finale en dat kan niet in zo'n korte tijd alles zijn en dan weer niets. Daar geloof ik niet in."

"Op dit moment is er een lichting die niet zo goed is als die ervoor", vervolgt Advocaat. De oefenmeester heeft in zijn 24-koppige selectie ook Donny van de Beek opgenomen. "We hebben een aantal spelers erbij met heel veel potentie. Dat is ook de reden waarom ik onze vriend Van de Beek erbij heb genomen. Dat is een speler die in potentie de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen bij het Nederlands elftal."