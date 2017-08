‘Van Persie is nog steeds een van de beste aanvallers van Nederland’

Dick Advocaat heeft vrijdag de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. In de 24-koppige selectie heeft de bondscoach een plekje voor Robin van Persie ingeruimd, die na twee jaar afwezigheid zich weer mag melden bij Oranje. Advocaat is van mening dat de routinier nog altijd van waarde kan zijn en geeft tevens uitleg waarom Eljero Elia en Ryan Babel niet zijn geselecteerd.

Op de vraag waarom Van Persie is opgeroepen, antwoordt Advocaat op de persconferentie gedecideerd: "Omdat ik nog steeds denk dat hij een van de beste aanvallers is die we hebben. Hij heeft wel een beetje lopen kwakkelen met zijn fitheid. Maar ik denk dat als je Robin op de goede manier gebruikt, hij nog steeds ontzettend veel kwaliteiten heeft." Op 31 augustus en 3 september neemt Oranje het op tegen respectievelijk Frankrijk en Bulgarije.

Goede resultaten zijn noodzakelijk om het WK in Rusland te halen, weet Advocaat. De oefenmeester denkt dat Van Persie daarbij wellicht een belangrijke rol kan vervullen."Hij kan nog een heel belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlands elftal, in wat voor rol dat ook. Welke rol dat is, moeten we nog zien. Iedereen die hier komt, weet dat hij wel of niet kan spelen", zegt de bondscoach, die vorig seizoen met de 33-jarige aanvaller samenwerkte bij Fenerbahçe.

Babel en Elia zijn buiten de boot gevallen. "We hebben Elia en ook Babel laten zien dat we ze volgen. Maar ik heb toch gekozen voor de spelers die er al een tijd bijzitten." Het scorend vermogen van Quincy Promes en Memphis Depay, die wél zijn geselecteerd, heeft volgens de keuzeheer de doorslag gegeven. "Promes is een actieman, Elia is meer een voorbereider. Maar we hebben ook goals nodig."

"Ik had Elia en Babel erbij kunnen nemen, maar dan had ik Promes en Memphis eruit moeten zetten en dat zie ik niet zitten. Elia heeft nu de flow en ik vond hem vorig seizoen ook goed bij Feyenoord. Maar ik zie ook Promes, en die is bij Spartak Moskou de bepalende speler voorin. Dat zie ik nog niet bij die andere twee. Om dan nu bij zo'n wedstrijd een aantal dingen te gaan proberen, vind ik gevaarlijk en niet nodig", aldus Advocaat.