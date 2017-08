Nainggolan stopt per direct als Rode Duivel na ingreep van Martínez

Radja Nainggolan stelt zich niet langer beschikbaar voor het elftal van België, zo bevestigen meerdere Belgische media vrijdagmiddag. De 29-jarige middenvelder van AS Roma viel buiten de boot in de selectie van Roberto Martínez voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland, nadat hij verstek liet gaan tijdens de theoretische voorbereiding voor de interland tegen Estland in juni. Het nieuws van zijn absentie in de selectie was voor Nainggolan reden om na 29 duels al een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten.

Op de persconferentie wilde Martínez weinig uitleg geven over zijn keuze om Nainggolan niet op te nemen. "Dit is geen straf, ik kies gewoon voor anderen", zei de Spanjaard. In de interland tegen Estlans koos Martínez voor een middenveld met Marouane Fellaini en Axel Witsel centraal. Nainggolan bleef de gehele wedstrijd op de bank. Volgens De Standaard was dat geen tactische wissel, maar een sanctie vanwege het missen van de theoretische voorbereiding.

Ditmaal vormen Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Moussa Dembélé, Youri Tielemans, Fellaini en Witsel de groep middenvelders in de selectie. Ex-Eredivisionisten in de spelersgroep voor de WK-kwalificatieduels zijn behalve Chadli en Dembélé ook Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Dries Mertens.

Nainggolan kwam tot 29 optredens voor de Rode Duivels, waarvan zijn laatste op 5 juni in het vriendschappelijke duel met Tsjechië (2-1 zege). De controleur was sinds 2009 international. Hij haalde niet de selectie voor het WK 2014, maar was vervolgens wel basisklant in de kwalificatiereeks voor het EK. Op de eindronde in Frankrijk kwam hij in alle vier duels in actie.