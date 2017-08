Van Drongelen en Kluivert debuteren in selectie; slecht nieuws voor Bijlow

In navolging van Dick Advocaat heeft ook Jong Oranje-bondscoach Art Langeler zijn selectie bekendgemaakt. De jeugdploeg neemt het op 1 september in Doetinchem op tegen Engeland en kruist vier dagen in Paisley later de degens met Schotland in het tweede EK-kwalificatieduel. Langeler heeft in zijn groep onder meer plek voor debutanten Rick van Drongelen en Justin Kluivert.

De verdediger van Hamburger SV behoorde al tot de voorselectie en maakt nu voor het eerst deel uit van de definitieve spelersgroep. Langeler heeft zijn selectie teruggebracht van 27 naar 18 man. Doelman Justin Bijlow van Feyenoord, die voor het eerst in de voorselectie zat, is afgevallen. Damian van Bruggen (VVV-Venlo), Juninho Bacuna (FC Groningen), Jeremy Helmer (AZ), Jari Schuurman (Feyenoord), Ilias Alhaft (Sparta Rotterdam), Vito van Crooij (VVV-Venlo) behoren ook niet meer tot de groep; Jaïro Riedewald (Crystal Palace) en Hidde ter Avest (FC Twente) zijn geblesseerd.

De Vijverberg is vanaf heden, voor tenminste twee jaar, de vaste thuisbasis van Jong Oranje. Jong Oranje zal al zijn kwalificatiewedstrijden, inclusief eventuele play-off wedstrijd, spelen in het stadion van De Graafschap. Met De Vijverberg als vaste locatie creëert de KNVB een echte thuisbasis voor Jong Oranje.

De definitieve selectie:

Doel: Joël Drommel (FC Twente), Yanick van Osch (PSV).

Verdediging: Kevin Diks (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzel Dumfries (SC Heerenveen), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Thomas Ouwejan (AZ), Jeremiah St. Juste (Feyenoord).

Middenveld: Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Frenkie de Jong (Ajax), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Guus Til (AZ)

Aanval: Steven Bergwijn (PSV), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Sam Lammers (PSV) en Richairo Zivkovic (KV Oostende).