‘David Luiz van de Eredivisie’ hekelt actie Chelsea: ‘Ik laat me niet verleiden’

Wout Faes werd in het verleden begeerd door Chelsea, maar voorlopig speelt de negentienjarige verdediger in de Eredivisie. Waar de Belg vorig seizoen door Anderlecht werd verhuurd aan sc Heerenveen, gaat de mandekker deze voetbaljaargang acteren in het shirt van Excelsior. "Interesse uit Engeland heb ik snel afgewend", aldus Faes in gesprek met Voetbal International.

"Wat moest ik als jongen van zestien nu in Engeland?" Het talent zegt dat hij op Stamford Bridge met gemak het vijftiendubbele had kunnen verdienen, maar voor Faes is geld niet het belangrijkste. "Chelsea stuurde me een shirt van David Luiz voor mijn zestiende verjaardag. Een slimme marketingstunt natuurlijk, maar die ballon heb ik snel doorgeprikt. Door zoiets laat ik mij niet verleiden. Voor hen is het helemaal geen moeite om zo'n shirt op te sturen. Het was een charmeoffensief."

De Londenaren speelden met het shirt in op de vergelijking met de stopper van the Blues. Net als de Braziliaan heeft Faes de beschikking over een opvallend haardos. De jongeling is echter wel klaar met de opmerkingen daarover. "Oké, we lijken qua kapsel en we spelen op dezelfde positie. Die krullen heb ik nu eenmaal, ik ga niet naar de kapper omdat ik toevallig op David Luiz lijk. In de jeugd riepen tegenstanders het me na, nu is het minder."

Faes wil geen kopie van David Luiz zijn en verwacht dat de twee in de toekomst nooit in hetzelfde team gaan spelen. "Als ik de stap naar een grote club ooit kan maken, heeft hij waarschijnlijk een lucratief contract in het Midden-Oosten getekend." De Belg erkent dat zijn periode bij Heerenveen niet heel goed is verlopen. "Ik geef eerlijk toe dat ik me na vorig seizoen wel heb afgevraagd of ik nog wel een talent was. Terug naar de basis was de conclusie. Ik gebruik geen grote woorden. Eerst daden, dan pas praatjes."