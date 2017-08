Klopp aast op revanche: ‘We hebben nog een rekening met ze te vereffenen’

Liverpool werd donderdagavond bij de loting van de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Spartak Moskou, Sevilla en NK Maribor. Volgens velen een gunstige loting, aangezien the Reds ook bijvoorbeeld in een poule konden terechtkomen met Real Madrid, Paris Saint-Germain en RB Leipzig. Toch wil Jürgen Klopp niets weten van een gemakkelijke loting.

"De loting was heel erg spannend, om er deel van uit te maken is natuurlijk heel speciaal", begint de manager van Liverpool tegenover verslaggevers. "Er zijn groepen mogelijk met Barcelona, Bayern München, Juventus en Real Madrid en die clubs ontlopen is natuurlijk eerder goed dan slecht. Maar ik denk niet dat we na zo'n lange weg we stil moeten staan bij onze opponenten."

De volledige loting van de Champions League! #feyenoord #ucl #championsleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 24 Aug 2017 om 10:01 PDT

"We moeten ons goed voorbereiden", vervolgt de Duitser. "Met Sevilla hebben we nog een rekening te vereffenen (Liverpool verloor in 2016 de Europa League-finale met 1-3 van Sevilla, red.). We weten allemaal hoe goed ze zijn in Europa. Moskou is een verre reis. En Maribor… Op dit moment weet je nog niet zoveel van de club. Veel mensen zullen hen onderschatten, wij niet. We zijn niet de favoriet in het toernooi en ook geen favoriet in de groep."

"We moeten niet te veel nadenken over de tegenstanders", aldus Klopp. "We willen zover mogelijk komen in de Champions League. We gaan alles analyseren en nemen alles serieus. Het is wel de Champions League, dus dat betekent dat ze ons respect voor de volle honderd procent verdienen. Hopelijk gaan we een paar goede wedstrijden tegemoet."