De Boer wordt afgetroefd door competitiegenoot in strijd om duurste Schot ooit

Oliver Burke heeft RB Leipzig al na één seizoen verlaten. De buitenspeler kwam vorig jaar nog voor 17,5 miljoen euro over van Nottingham Forest en wordt nu doorverkocht aan West Bromwich Albion, voor een geschat bedrag van 16 miljoen euro. De Premier League-club maakt vrijdagmiddag bekend dat Burke zijn jawoord heeft gegeven aan een vijfjarig contract.

De twintigjarige aanvaller werd vorig jaar met zijn transfer de duurste Schot ooit. De vijfvoudig international stond destijds in de belangstelling van Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur, maar tekende een vijfjarig contract in Duitsland. Bij zijn debuutwedstrijd tegen Borussia Dortmund gaf hij als invaller de assist op Naby Keïta voor het winnende doelpunt en twee weken later opende hij de score op bezoek bij 1. FC Köln (1-1), waarmee hij de eerste Schotse doelpuntenmaker in de Bundesliga werd sinds Brian O'Neil voor VfL Wolfsburg in november 1999.

Verder was zijn eerste jaar bij Leipzig geen onverdeeld succes. Hij stond slechts vijfmaal in de basis in de Bundesliga en maakte twintig keer zijn entree als invaller. Eerder deze week werd bekend dat het Crystal Palace van Frank de Boer interesse had in Burke, maar hij heeft de voorkeur gegeven aan West Bromwich. Na Jay Rodriguez, Ahmed Hegazi en Gareth Barry is Burke de vierde zomerversterking voor komend seizoen; de van Vitesse overgenomen Yuning Zhang werd meteen verhuurd aan Werder Bremen.

Burke gaf de kans op Champions League-voetbal met Leipzig op voor West Bromwich. "Ik heb het gevoel dat het tijd was om verder te kijken en meer wedstrijden te spelen. Ik wil hier indruk maken en ik wil mijn naam als eerste op het wedstrijdformulier hebben", zegt de ambitieuze aanwinst. Trainer Tony Pulis noemt Burke een speler met 'enorm veel talent'. Voorzitter John Williams is eveneens gelukkig met de aankoop. "Hij is duidelijk een getalenteerde jonge speler en we geloven dat onze fans blij worden van zulke aankopen. We zien ernaar uit om hem in actie te zien."