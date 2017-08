Man City zet streep door Mbappé en Messi: ‘Het is onmogelijk’

Manchester City gaat deze zomer geen werk maken van de komst van Kylian Mbappé en Lionel Messi. De aanvallers van respectievelijk AS Monaco en Barcelona zijn in ieder geval in de huidige transferperiode onhaalbaar, claimt directeur voetbalzaken Txiki Begiristan in gesprek met Sky Sports.

“We zijn niet in de race. Het is onmogelijk om het binnen de resterende tijd te realiseren”, zegt de bestuurder over de achttienjarige Mbappé. De Frans international zou al op weg zijn naar Paris Saint-Germain, want onder meer le Parisien en l’Équipe meldden donderdagochtend dat er een akkoord was bereikt over een transfersom van 150 miljoen euro. Daarnaast zou er nog een offensief ingestelde speler van PSG naar Monaco moeten verhuizen.

Er gingen de afgelopen weken tevens geruchten over een overstap van Messi naar het Etihad Stadium daar Manchester City bereid zou zijn om de gelimiteerde transfersom van driehonderd miljoen euro op tafel te leggen. Onzin, zegt Begiristain: “Messi blijft op zeker bij Barcelona.” Man City gaf deze zomer al bijna 250 miljoen euro uit aan nieuwe spelers en haalde onder anderen Benjamin Mendy, Kyle Walker en Bernardo Silva.