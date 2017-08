Terugkeer Ibrahimovic wekt verbazing: ‘Ze zijn beter af zonder hem’

Zlatan Ibrahimovic tekende donderdag een contract voor de rest van het seizoen bij Manchester United, maar moet vanwege zijn knieblessure nog even geduld hebben voordat hij in actie kan komen. Ook als hij straks fit is, is het de vraag of de 35-jarige Zweed de voorkeur zal krijgen boven topaankoop Romelu Lukaku.

Paul Merson, voormalig middenvelder van onder meer Arsenal, stelt in zijn column voor Sky Sports vast dat er geen reden is om de 24-jarige Lukaku te slachtofferen. Hij noemt de Belg de ‘top man’ van dit moment: “Dat zie je terug op het veld, maar Ibrahimovic heeft een grote presence en is niet naar Man United gekomen om op de bank te zitten. Als Lukaku een paar wedstrijden niet scoort, dan zullen de fans Ibrahimovic’ naam scanderen.”

Merson vreest dat Lukaku daar niet beter door zal gaan voetballen: “Hij zou schuchterder kunnen worden. We hebben vorig seizoen gezien dat Lukaku tijdens topwedstrijden soms in zijn schulp kan kruipen.” Man United speelt dit seizoen beter en sneller voetbal dan vorig seizoen, aldus Merson. Ibrahimovic was in zijn ogen vorig seizoen een van de weinige spelers die zijn niveau haalde bij de club van manager José Mourinho.

“Maar dat is niet genoeg om de Premier League te winnen. Begrijp me niet verkeerd: ik ben een fan van Ibrahimovic. Hij is een fenomeen en een absolute legende, maar zoals het nu gaat, denk ik dat Man United een beter team is zonder Ibrahimovic en ze meer kans hebben om de Premier League te winnen zonder Ibrahimovic in het elftal.” Thierry Henry is het overigens niet met Merson eens; hij denkt dat Ibrahimovic ook in de kleedkamer van waarde kan zijn en zich zal schikken naar de rol die hij krijgt.

“Ik denk dat Ibrahimovic deze uitdaging ook heeft aangenomen voor zichzelf. Ik denk dat hij nog meer wil, hij wil deze competitie winnen. Als ik bij Man United had gezeten, had ik iemand als Ibrahimovic ook in de kleedkamer willen hebben. Als hij bij Lukaku en Marcus Rashford is, dan is dat alleen maar voordelig. Ibrahimovic weet hoe hij de kleedkamer kan verenigen. We hebben het wel over Ibrahimovic, een van de beste spelers aller tijden”, besluit Henry. Man United neemt het zaterdagavond op tegen Leicester City.