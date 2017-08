‘De tijd dat je gamen slechts alleen op je kamertje deed is voorgoed voorbij!’

Verslaggever Justus Dingemanse reist voor Voetbalzone stad en land af om spelers te bezoeken en verslag te doen van wedstrijden en evenementen. Afgelopen week bezocht hij op uitnodiging van FIFA de Interactive World Cup in Londen. De video’s met zijn interviews zijn te vinden op de videopagina van Voetbalzone en vandaag het afsluitende reisverslag in columnvorm.

‘Justus, halfnegen vertrekt je vliegtuig vanaf Schiphol naar Heathrow!’ Even hoopte ik nog dat ik ingevlogen werd voor de zondagwedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Chelsea op zondag, maar ik bleek door FIFA uitgenodigd te zijn voor de Interactive World Cup in Londen. Een event dat niet ergens in een lullig achterafzaaltje zou plaatsvinden, maar waarvoor de prestigieuze Central Hall Westminster dienstdeed als podium. Voor de gelegenheid was ook The Hoxton Hotel afgehuurd, zodat zowel de internationale pers als de spelers in het centrum van de Britse hoofdstad konden verblijven. De spelers en media in één hotel; je ziet het niet op veel wereldkampioenschappen.

Vorig jaar stond op het FIWC een totale prijzenpot van 30.000 dollar op het spel. Dit jaar streek alleen de winnaar al 200.000 (zegge: tweehonderdduizend) dollar op. Het illustreert de enorme groei die het fenomeen eSports in zowel binnen- als buitenland doormaakt. Toen ik vorig jaar zeven dagen lang op de FIFA 17 Xperience van EA Sports rondhing voor dagelijkse livestreams met voetballers werd me langzaamaan duidelijk hoe groot de ‘sport’ aan het worden is. Het was de week dat Koen Weijland gepresenteerd werd als eerste eSporter van Nederland bij Ajax, hij mocht aanschuiven bij RTL Late Night om erover te vertellen en ongewild een landelijke discussie aanwakkerde.

Het publiek bleek nogal verdeeld. In hoeverre is het spelen van consolegames een sport te noemen en waarom zouden anderen daarnaar willen kijken? Zeker veel oudere voetballiefhebbers gruwelden van het verschijnsel. Volgens fervente gamers liep het spel FIFA juist lichtjaren achter. De twee ton die met het voetbalspel te verdienen is, valt immers in het niet bij de tien miljoen die je kan bijschrijven als je dit jaar op The International het kampioenschap van Dota 2 wint. In Nederland werd afgelopen jaar het eerste seizoen van de E-Divisie afgewerkt. Hij werd gewonnen door Dani Hagebeuk die alle zeventien wedstrijden voor Ajax wist te winnen. De tweede eSporter van de Amsterdammers overschaduwde de sportieve prestaties van alle andere gamers inclusief teamgenoot Koen Weijland.

Het was deze Dani Hagebeuk die ook op het FIWC acte de présence gaf namens Nederland. De enige andere kaaskop was Tony Kok; de eSporter die vooral bekend werd doordat hij na twee dagen ontslagen werd door PSV. Jeugdzonden in de vorm van negatieve tweets over ‘boeren’ en seksueelgetinte lyrics van 101barz deden hem de das om. Door zijn overschot aan speeltalent besloot FC Twente in het gat te springen en hem binnen te hengelen. De mentale tik die hij kreeg van alle negatieve publiciteit en bijbehorende hatemail was de 23-jarige 'TonyKokNL' echter niet in de koude kleren gaan zitten. Op de bank in Central Hall vertelde hij er openhartig over, maar schroomde niet om zich voor komend jaar alvast in een favorietenrol te manouvreren.

Wat mij in Londen in ieder geval duidelijk werd, was dat de tijd dat je gamen slechts alleen op je kamertje deed voorgoed voorbij is. Of zoals Ruud Gullit het verwoordde, toen hij mij die middag toevertrouwde nogal verrast te zijn door het aantal volwassenen dat bij dergelijke evenementen aanwezig is: ‘je denkt toch altijd aan iemand in een klein kamertje; een beetje een klein freakie die de hele dag alleen maar zit te spelen’. eSports is big business en de normaal gesproken nogal conservatieve FIFA grijpt de kansen die er liggen inmiddels met beide handen aan. Of het uiteindelijk iedereen zal kunnen bekoren, is zeer twijfelachtig en de competitiesystemen en spelvormen zijn zeker nog voor verbetering vatbaar, maar de gameindustrie is bezig aan een onstuitbare opmars en zal zich weinig aantrekken van het legertje criticasters en cynici.